AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس مدينة جرجا: مستأجرون ببرج مخالف اتهمونا بسرقة أموال ومنقولات

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:41 ص
برج جرجا
برج جرجا
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال المهندس على أبو عقيل، رئيس مدينة جرجا، إنه تم إزالة برج مخالف اليوم، بعد أن وضعت كلية الهندسة بجامعة سوهاج، دراسة علمية لإزالته.

وتابع: "اتهمونا أن البرج كان به مبالغ مالية ومنقولات.. أصبحنا متهمين بالسرقة وتم التحقيق معنا فى النيابة العامة".

وأضاف "أبو عقيل"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العقار لم يكن به أى سكان ولكن تفاجئنا أن هناك 4 بلاغات من مستأجرين يتهموننا بأن البرج كان به أموال ومنقولات.

وأردف: "فيه بلاغات تانية والبلاغات الأربعة معاهم عقود إيجار الله أعلم بصحتها وصدقها لكن الشقق مكنش فيها حاجة وهو ما أثبتته اللجنة التى شمعته قبل الإزالة".

ونفى رئيس مدينة جرجا، ما تم تداوله بشأن حصول مالكى البرج المخالف، على حكم من مجلس الدولة بإيقاف عملية الهدم، قائلا: "لم يصدر أى أحكام قضائية بوقف هدم البرج ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب إزالة لافتة إعلانية.. مواطن يتعدى على رئيس مدينة الخصوص في مكتبه

حكاية برج جرجا الشهير.. الدولة تنتصر للقانون وتستعيد هيبتها في سوهاج.. صور

بعد تنفيذ إزالة برج جرجا.. محافظ سوهاج: حصر المباني المقامة على أملاك الدولة وإزالتها فورا

ضربة المطرقة بتوقع حيطة كاملة.. محافظ سوهاج يعلق على إزالة برج من 11 طابقا في جرجا.. فيديو

بُني في سقطة من الزمن.. محافظ سوهاج: برج جرجا لا يصلح للسكن

بعد برج جرجا .. 4 حالات تستوجب الإزالة الفورية بقانون مخالفات البناء

ترشيحاتنا

خبير سوداني: جهة دولية طالبت إثيوبيا مواصلة المفاوضات مع ملء سد النهضة سرا

مرتضى منصور: العدل أساس الملك .. وشطبت عضوية ابن أختي من الزمالك

وزيرة الصحة: حجزنا 30 مليون جرعة من لقاح إكسفورد لـ فيروس كورونا

أحمد نبيل: تركت الفن احتراما لـ نفسي.. وأرفض العمل كومبارس

الأعداد ستنخفض أكثر.. لجنة مكافحة كورونا: استقرار في إصابات فيروس كورونا.. فيديو

عمره 100 عام .. إطلالة زفاف حفيدة الملكة إليزابيث بـ تاج وفستان جدتها.. صور

AdvertisementS

صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

خبير سوداني: جهة دولية طالبت إثيوبيا مواصلة المفاوضات مع ملء سد النهضة سرا

نجم بيراميدز يرفع راية التمرد ويفتعل الأزمات من أجل عيون الأهلي

جريمة تهز السعودية بسبب ألعاب الفيديو.. موت 4 فتيات ذبحا بالسكين وشنق شقيقهن

الشائعات تضرب الوسط الفني.. طلاق ياسمين صبري الأبرز.. ووفاة أميتاب باتشان بـ كورونا الأحدث

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه عاما في سب الطيار أشرف أبو اليسر

تحركات عسكرية.. ميليشيات الوفاق تتجه نحو سرت

الذروة انتهت..فهل تحدث موجة ثانية لـ كورونا فى مصر؟ لجنة بالصحة تجيب

مشهد غريب .. طائر يتجمد أثناء تحليقه في السماء .. فيديو

عاد للحياة بعد دفنه.. شقيقة مدرس الشرقية تكشف ردة فعلها عند رؤيته ..فيديو

مستشار بأكاديمية ناصر: أردوغان سيتحرك صوب سرت والجفرة حتى لا يستطيع الجيش الليبي توحيد صفوفه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

بعد تعرضها للتحرش من الفتيات.. 10 صور لـ أميرة فتحي في الفترة الأخيرة

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور