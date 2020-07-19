وزيرة الصحة: نحصل على عقار ريدميسيفر بـ 100 دولار

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تحصل على عقار ريدميسيفر بحوالي 100 دولار، لافتة إلى أن مصر لديها صناعة وطنية محترمة ولديها مسئولية مجتمعية، متوجهة بالشكر لشركة جلياد على موقفها من العالم أجمع.





وتابعت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، برتوكول العلاج المصري المستخدم في علاج فيروس كورونا داخل مصر، يعد من أقوي بروتوكولات العلاج حول العالم، مشيرة إلى أن هناك دولا تأخرت عنا بشهر ونصف في إدخال بعض العقارات ضمن برتوكول العلاج منها عقار ديثكاميسون.





وأردفت:" لدينا كفاءات نجحت في مجال علاج البلازما واستطعنا أن نأخذ الأجسام المضادة، ونحقن بها المصابين بفيروس كورونا من الحالات الخطرة والحرجة، كما حصلنا على عقار ريدميسيفر ونجحنا في إنتاجه داخل مصر.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى اليوم.