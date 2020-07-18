الشائعات تضرب الوسط الفني.. طلاق ياسمين صبري الأبرز.. ووفاة أميتاب باتشان بـ كورونا الأحدث

اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، التي ظلت تلاحق الفنانين لفترة، فمنها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.

اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، التي ظلت تلاحق الفنانين لفترة، فمنها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.

ترددت العديد من الأقاويل مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية خلال الفترة الأخيرة حول وفاة النجم العالمي أميتاب باتشان، بعد أيام من اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





وفي حقيقة الأمر، لا تمت هذه الأنباء للحقيقة بصلة، إذ يتمتع اميتاب باتشان، بحالة صحية مستقرة، مع معاناة من أعراض خفيفة لـ كورونا، ودائمًا ما يتواصل مع متابعيه عبر انستجرام، بين الحين والآخر.





وكان آخر منشور لـ أميتاب باتشان، قبل 6 ساعات، إذ نشر صورة عبر انستجرام بصحبة ابنه ابيشيك، المصاب بكورونا أيضًا، وعلق: «في الأوقات السعيدة، في أوقات المرض، كنت قريبًا وعزيزًا ، نتمنى لك الخير».







