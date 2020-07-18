الشائعات تضرب الوسط الفني.. طلاق ياسمين صبري الأبرز.. ووفاة أميتاب باتشان بـ كورونا الأحدث

اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، التي ظلت تلاحق الفنانين لفترة، فمنها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.
"صدى البلد" يرصد في التقرير التالي أبرز الشائعات التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة:
ترددت العديد من الأقاويل مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية خلال الفترة الأخيرة حول وفاة النجم العالمي أميتاب باتشان، بعد أيام من اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وفي حقيقة الأمر، لا تمت هذه الأنباء للحقيقة بصلة، إذ يتمتع اميتاب باتشان، بحالة صحية مستقرة، مع معاناة من أعراض خفيفة لـ كورونا، ودائمًا ما يتواصل مع متابعيه عبر انستجرام، بين الحين والآخر.
وكان آخر منشور لـ أميتاب باتشان، قبل 6 ساعات، إذ نشر صورة عبر انستجرام بصحبة ابنه ابيشيك، المصاب بكورونا أيضًا، وعلق: «في الأوقات السعيدة، في أوقات المرض، كنت قريبًا وعزيزًا ، نتمنى لك الخير».
وتابع: «معجبينا أعطونا حبًا لا نهاية له ورعاية عاطفية وصلاة .. نعرب عن امتناننا الكريم لك جميعًا .. في هذه الظروف بروتوكول المستشفى مقيدة ، لذا فإن الاستجابات الفردية غير ممكنة .. لكننا نرى ، نقرأ ، نسمع جميعًا منك .. شكرًا لك على الإطلاق».
طمأن الفنان أشرف زكي - نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية لـ الفنان سناء شافع، مشيرًا إلى أنه ليس مصابًا بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، كما تردد في الساعات الماضية.
وأضاف أشرف زكي، في تصريح لـ صدى البلد، أن سناء شافع، حالته الصحية مستقرة، مشيرًا إلى أنه يعاني من وعكة بسيطة، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى قريبًا بعد استكمال الفحوصات الطبية الخاصة به.
وكان الفنان سناء شافع، تعرض لوعكة صحية نقل إثرها إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة له.
حرص الفنان احمد خليل فى أكثر من لقاء تليفزيونى وتصريحات صحفية ان يكشف حقيقة تاريخ ميلاده المسجل فى ويكيبيديا وموقع السينما مؤكدا ان المعلومات التى يتم تداولها مغلوطة وغير صحيحة حيث اشار الموقعان الى ان عيد ميلاده فى 13 يوليو 1941.
بينما خرج احمد خليل عن صمته مؤكدا ان هذه المعلومات غير صحيحة وان عيد ميلاده فى 15 يناير وليس 13 يوليو.
نفى مؤلف فيلم ساعة شيطان الدكتور أحمد عبد الفتاح عثمان الأخبار التي تم تداولها مؤخرا على السوشيال ميديا بإن دينا مراجيح ستشارك في بطولة الفيلم الذي قام بكتابته.
وأكد أحمد عثمان أنه ومخرج الفيلم إبرام نشأت حريصان على تقديم فيلم بمستوى فني جيد يليق بالسينما المصرية.
وقال إن الصورة المتداولة لدينا مراجيح وهي تحمل سيناريو الفيلم يتحمل مسؤوليتها ريجيسير احضر دينا مراجيح لموقع التصوير من أجل أن تظهر في لقطة واحدة كبائعة مناديل وهو ما رفضناه انا والمخرج التزاما بتعليمات نقابة المهن التمثيلية بعدم التعامل مع فتيات التيك توك.
وقال أحمد عثمان إنه يكتب عملا جديدا في طور التحضير لرمضان المقبل ولكنه سيعلن التفاصيل بعد التوقيع رسميا مع شركة الإنتاج.
انتشرت عدد من الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإصابة الفنان شريف منير بفيروس كورونا ونقله الي مستشفى العزل، ولكن الحقيقة ان تلك الاخبار مجرد شائعة حسبما اكدت et بالعربي.
كشفت الفنانة الشابة للا فضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر قناة mbc مصر الفضائية، حقيقة تعرضها للتحرش.
وقالت للا فضة، في المداخلة الهاتفية مع عمرو أديب، أن كلامها لم يتم فهمه بشكل كامل، وأنها لم تتعرض للتحرش الجنسي بالشكل الكامل، ولكن المتحرش أ ب، قام بالاتصال بها، وعرض عليها العمل، وتواصل معها من خلال فيسبوك.
وأشارت للا فضة، إلى أن المتحرش بدأ يتفاعل مع منشوراتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولم يتحرش بها بشكل مباشر، لافتة إلى أنها شجعت باقي الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش على تقديم بلاغات ضد المتهم.
حالة كبيرة من الجدل، أثيرت على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار صورة لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز، تظهر فيها ببطن ممتلئ للغاية، مرددين شائعات أنها صورة حديثة لها وهي حامل.
وفي حقيقة الأمر، تعود الصور إلى عدة أشهر ماضية، ظهرت فيها ياسمين عبد العزيز خلال تصوير أحد مسلسلاتها، وشاركتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام.
نفى مصدر مقرب، من فرقة مطرب المهرجانات حمو بيكا، في تصريح لـ صدى البلد، ما تردد على السوشيال ميديا، حول دخوله الإنعاش بأحد مستشفيات الإسكندرية، بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن.
وسرعان ما خرج، حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بفيديو ظهر فيه على أحد شواطئ الساحل الشمالي، لينفي تلك الأخبار، معلقًا: «أنا أهو في الساحل وزي الفل».
وأضاف حمو بيكا، في الفيديو أن مروج الشائعة شخص يحب الشهرة، لكنه لن يذكر اسمه، معلقًا: «انت بتحب تتصيت بس أـنا مش هصيتك»، مستنكرًا تلك التصريحات.
نشر رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة صورة جديدة تجمعه مع زوجته الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام، بعد انتشار خبر طلاقهما على السوشيال ميديا.