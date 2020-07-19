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مرأة

مقوي للعظام .. طريقة عمل الكاليماري المقرمش

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:01 ص
مقوي للعظام
مقوي للعظام
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أسماء عبد الحفيظ

لمحبي الكاليماري، والذين يقبلون على طلبه من المطاعم، يمكنك إعداده بالمنزل.


يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل الكاليماري المقرمش للشيف الشربيني.


الكاليماري ،صحي ولذيذ وله فوائد عديدة للجسم أبرزها انه نقوي طبيعي للعظام، غني بالفوسفور والكالسيوم، سريع التحضير لا تحتاج ربة المنزل وقت طويل لإعداده.


مكونات الكاليماري المقرمش :

كيلو كاليماري

بصلة مبشورة

2 بيضة

كوب دقيق

2 كوب بقسماط مطحون

ملح وفلفل أسود

زيت غزير للقلي

ليمونة


طريقة عمل الكاليماري المقرمش :


اخلطي الكاليماري مع عصير الليمون والبصل المبشور واتركيه لمدة ساعة في الثلاجة


اخلطي الدقيق مع الملح والفلفل


اغمسي الكاليماري في خليط الدقيق ثم ضعيه في البيض المخفوق ثم بالبقسماط وضعيه في صينية على ورق الزبدة


أدخلي الصينية للثلاجة لمدة ساعة


سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة


اقلي الكاليماري المتبل في الزيت مع تقليبه لمدة 4 – 5 دقائق حتى يتحمر ويتقرمش .

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