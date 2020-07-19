بعد تعرضها للتحرش من الفتيات.. 10 صور لـ أميرة فتحي في الفترة الأخيرة

أثارت الفنانة اميرة فتحى الجدل عبر السوشيال ميديا بعد منشورها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تكشف فيه عن تعرضها للتحرش الجنسى بسبب صورة نشرتها مع صديق لها ومدربها الخاص.





واختفت الفنانة اميرة فتحى الفترة الأخيرة عن التمثيل لكنها كانت تشارك جمهورها بمجموعة من الصور الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على انستجرام الفيسبوك .





وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور الفنانة اميرة فتحى .



وقالت اميرة فتحى "مكنتش عايزة أتكلم في موضوع التحرش بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي أنا من أيام تقريبًا اتصورت مع صديقي وفي نفس الوقت هو الـtrainer اللي معايا في الجيم وكانت صورة عادية جدًا وكان في جزء من جسمي بان من الـ"t –shirt" غصب عني حاجة مقصدهاش".





وأضافت أميرة فتحي، "اللي عايزة أقوله إني اكتشفت إن اللي اتحرشوا بيا لفظيًا هما البنات والستات للأسف وده شفته على جروب خاص بالستات وأنا في الجروب ده لكن عمري ما تفاعلت معه وأحد أصدقائي هو اللي قالي لأنه بيشتغل في مباحث الإنترنت.







وأوضحت أميرة فتحي، "سألني لو عايزة أقدم بلاغ في الجروب قلتله لأ واكتفيت إنه مسح الصورة وللأسف إن admin الجروب من el friends اللي عندي هنا يعني زي ما في رجالة متحرشين في ستات متحرشين وأنا شايفة إن دول أصعب.. ودي وجهة نظرى".

