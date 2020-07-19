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أحمد نبيل: تركت الفن احتراما لـ نفسي.. وأرفض العمل كومبارس

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:58 ص
الفنان احمد نبيل
الفنان احمد نبيل
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أسامة علي

قال الفنان أحمد نبيل رائد البانتوميم فى مصر، إنه ترك الوسط الفني احتراما لـ نفسه، مضيفا أن زمان كان العمل بيجمع من 20 لـ 50 فنانا، وحاليا العمل بيكون فيه واحد بس والباقي كومبارس.


وتابع نبيل خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى ام سى"، بعد وقوفى بجوار عمالقة في الفن تشبعت منه ولا أستطيع العمل كومبارس، لافتا إلى حصوله على جوائز عديدة حول العالم فى فن البانتوميم.


وأضاف أحمد نبيل: "حاليا شبعان ومرتاح أكتر من الأول وعندى ناطحات سحاب، ولد وبنت، مشيرا إلى أنه مشهور جدا فى ألمانيا ويعمل فى مجال تحكيم البانتوميم فى عدد من الدول الأوروبية.


واستطرد أحمد نبيل: تعاملت مع الكثير من الفنانين الراحلين محمود المليجى وفؤاد المهندس وتأثرت  كثيرا بالضيف أحمد.

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