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رئيس الوطنية للانتخابات: حسن الخلق والسمعة شرط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:50 ص
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
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عبد الخالق صلاح
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن القانون نظم طريقة استبعاد المرشحين، فاللجنة المختصة تفحص جميع أوراق المرشحين، وإذا تم التأكد من الأوراق يتم قبوله، ومن ضمن تلك الشروط التى تفحصها اللجنة شرط حسن الخلق والسمعة وهو شرطا لا يمكن التغاضى عنه.


وأوضح خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"،  أنه منذ الانتخابات البرلمانية السابقة لاحظت أن هناك أعدادا كبيرة تتقدم للترشح، فلا مانع من إتاحة الفرصة لكل من يجد في نفسه الفرصة للترشح.


وأكد أن مشاركة الجميع فيها ترسيخ للديمقراطية ورسالة للعالم أن الشباب المصري على وعي كامل بمصلحة بلاده.


وأوضح أن مصر دولة ذات ثقل، وأنها على دراية كاملة بالسباقات والاستحقاقات الانتخابية منذ زمن قديم.
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