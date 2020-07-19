وصفة طبيعية تمنع تساقط الشعر وتساعد على سرعة إنباته

تعاني أغلب الفتيات والسيدات من مشكلة تساقط الشعر.. عليك بتجربة هذا الماسك للشعر من مرة إلى اثنين فى الأسبوع، وسوف تنبهرين من النتيجة.





كشف موقع "بولد سكاى" الهندى، عن وصفة طبيعية تساعد على منع تساقط الشعر وإنباته من جديد وتتمثل في:





مكونات وصفة طبيعية لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد:

2 ملعقة طعام هلام الألوفيرا

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

2-4 فصوص ثوم

طريقة عمل وصفة لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد :

فى وعاء امزجى المكونات واصنعى عجينة بإضافة القليل من الماء إليها، ثم امزجيه مع هلام الصبار واخلطي جميع المكونات بشكل جيد وضعيه على فروة رأسك، واسمحى له بالبقاء لمدة 30 دقيقة تقريبًا، واغسليها باستخدام الشامبو .





يمكنكِ تكرار القناع مرة واحدة في 20 يومًا للحصول على النتائج المطلوبة.