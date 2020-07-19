لخطورتها على المواطنين .. غلق وتشميع قاعة تصوير بطريق طنطا كفر الزيات الزراعي

شن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات بطريق طنطا كفر الزيات الزراعي، للتصدي لظاهرة الإشغالات واحتلال الطريق العام.













وقال محافظ الغربية، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع قاعة تصوير "فوتوسيشن" بطريق طنطا كفر الزيات ، وتحرير محضر ضد صاحبها لمخالفته.









جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع التجمعات، لما تمثله من خطورة فى زيادة إمكانية انتشار عدوى كورونا.









أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار تكثيف حملات المتابعة اليومية لإزالة الإشغالات والتعديات في الطرق العامة والميادين.









كما وجه المحافظ بالقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، وتطبيق القانون بحسم وحزم، تجنبا للفوضى والعشوائية.







