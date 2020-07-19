معلومات جديدة ومثيرة عن صحة الفم والأسنان .. أسباب الليونة عند الكبار .. وعلاقة مثيرة بين الشاي وعلاج مشاكل الفم

علاج طبيعي لضعف الأسنان

أسباب اهتزاز الأسنان عند الكبار

تعد مشاكل الأسنان من أكثر المشكلات الصحية المزعجة، وفى نفس الوقت تسبب فى تشويه الشكل، خاصة إذا كانت المشكلة في الأسنان الأمامية لذا نعرض لكم فى هذا التقرير مجموعة من المعلومات الجديدة عن مشاكل الأسنان وعلاجها.

يسبب ضعف الأسنان او اهتزازها وليونتها الكثير من المتاعب ويعوقهم عن تناول الطعام بشكل جيد بل ومع مرورو الوقت تظهر الكثير من المشاكل التى تعوقهم عن تناول الطعام بشكل جيد.>مالذى يتسبب فى ظهور مشكلة اهتزاز الأسنان وتلخلخها عند الكبار .

وذكر موقع " stylecraze" انه من أهم أسباب اهتزاز الأسنان عند الشباب وكبار السن هى زيادة التهاب اللثة والعدوى فى العظام والأنسجة الرخوة الداعمة للأسنان، وتشمل أسباب الأسنان المهتزة الأخرى:

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- نظافة الفم السيئة

- أمراض اللثة مع اللويحات

- إصابات الأسنان أو الكسور

- تسوس الأسنان من الأطعمة السكرية

- هشاشة العظام

يعانى البعض من مشكلة ضعف الاسنان واهتزازها وعدم ثبوتها على اللثة مما يعرضها للتلف والكسر فضلا عن تسببها فى المعاناة من الم قوى.

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وذكر موقع " stylecraze " أنه يمكن تقوية الاسنان وعلاج ضعفها وتثبيتها على اللثة من خلال بعض الوصفات الطبيعية ومنها الثوم.







يحتوي الثوم على مواد طبيعية قوية مضادة للميكروبات مما يجعله علاجا فعالا لمشكلة اهتزاز الأسنان وعدم ثبوتها على اللثة إذا كانت المشكلة ناتجة بسبب الاصابة بأحد الميكروبات الضارة.









كيفية استخدام الثوم لعلاج اهتزاز وضعف الاسنان وتطهير الفم واللثة.

-قسم فص ثوم إلى شرائح رقيقة وضع واحدًا أو اثنتين منها في السنّ المصابة بين اللثة والخد الداخلي، اتركه أطول فترة ممكنة وكرره من 2-3 مرات يوميا .

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الشاى الاسود معروف بقدرته على جعل جعل لون الاسنان يميل للاصفرار إلا أنه مفيد لحمايتها .

عرض موقع "بولد سكاى" بعض التفاصيل التى ستجعلك ستغير رأيك فى شرب الشاى الأسود وتثبت اهميته فى الحفاظ على اسنان قوية.





الشاي الأسود غنى بالخصائص المضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة والتي تحمي الاسنان من مشاكل كثيرة ابرزها التسوس والوقاية من التجاويف وتسوس ولوحة الأسنان.





والطريقة الوحيدة للجمع بين فوائد الشاى الأسود للاسنان وفى نفس الوقت الوقاية من اصفرار الاسنان تتمثل فى غسل الاسنان جيدا خاصة بعد تناوله خلال 15 دقيقة.