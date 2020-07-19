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حوادث

أخبار الحوادث.. غلق باب الترشح لـ مجلس الشيوخ .. ومحمد رمضان يستأنف على حكم حبسه

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:23 ص
محمد رمضان و الطيار
محمد رمضان و الطيار أشرف أبو اليسر
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محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين( مواطن بالمعاش– صاحب فراشة)  بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية لإقامة الأول حفل زفاف لنجله.


تداولت إحدى القنوات الفضائية واقعة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة بالتعدى على نجلته بالضرب وإحداث إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم بسبب خلافات زوجية بينه وبين زوجته "والدة الطفلة".


أكد المستشار حمدي معوض عبد التواب؛ عضو مجلس إدارة نادي القضاة؛ دعمه وتأييده لجميع الإجراءات والتحركات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية، بما يحفظ أمن واستقرار الدولة المصرية وكذلك دول الجوار، مشيرا الى أنه يجب على الجميع التوحد خلف القيادة السياسية ونبذ جميع الخلافات في ظل ما تمر به دول الجوار.


أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، قيام لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بقفل باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فى تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت.


افاد مصدر امنى بمديرية أمن القاهرة ان اللواء أحمد فاروق نائب مدير أمن القاهرة وحكمدار العاصمة قد تم تصعيده ليشغل منصب مدير أمن المنوفية .


تقدم الفنان محمد رمضان باستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.


قررت «النيابة العامة» حبس والد الطفلة «مكة» احتياطيًّا؛ لاتهامه بالشروع في قتلها، وإكراهه والدتها على التوقيع على مستندات.


اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020 وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.


لقي 4   أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين بغيبوبة تامة في حادث تصادم سيارة أجرة وأخرى نقل بطريق أسيوط الجديدة / الفتح  بأسيوط .

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