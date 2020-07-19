الخارجية: أي اتفاق جديد بين أردوغان والسراج يمثل خرقًا لقرارات مجلس الأمن

قال السفير أحمد حافظ المتحدث بإسم وزارة الخارجية أن مصر لا تحابي سوى الشعب الليبي لانه الشعب الشقيق الذي لا نبتغي سوى تحقيق السلام والهدوء والاستقرار له، مشيرًا إلى أن هذا هدف مصر منذ سنوات وليس الان فقط.





وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي: "إندهشنا من تحركات بعض الدوائر الاجنبية بما فيها الجانب التركي الرافض للدور المصري لتحقيق السلام للشعب الليبي " .





واردف قائلًا " يبدو أن الطلب الليبي للدعم المصري للتخلص من الارهاب الدائر رحاه على أرضه إستفز بعض الاطراف وتجلى ذلك في تصريحات لبعض المسؤولين الاتراك الذين طرحوا تساؤلًا حول شرعية التدخل المصري ؟ وهو ما أثار إندهاشنا خاصة أن الارهاب الذي تشهده ليبيا وموجة التطرف سببه هو إرسال مرتزقة ومقاتلين أجانب من سوريا للاراضي الليبية من قبل تركيا ".





وأشار إلى أن ما يثير الاندهاش بشكل اكبر هو تورط الحكومة التركية في إقحام جنودها في مغامرات خارج حدودها وتورطها في نزاعات تبعد الالاف الكيلومترات خارج حدودها .





وردًا على الاتفاق الجديد الذي لوح اردوغان بعقده مع حكومة السراج تحت مظلة الامم المتحدة قال حافظ: " موقفنا ثابت هو رفض اي تدخلات تركية سياسية كانت او عسكرية في الشان العربي.



