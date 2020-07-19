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فن

ريم العدل: ليس لدي مشكلة في المشاركة بأفلام قصيرة مجانا

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:44 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

قالت الإستايلست ريم العدل أنها ليس لديها مشاكل تجاه المشاركة فى الأفلام القصيرة، ومشاريع تخرج الطلبة الخاصة بالفن دون أجر.


وكتبت عبر حسابها على فيسبوك": أنا بكتب البوست ده عشان أطلب من الناس يا ريت ما حدش يتكلم باسمي.. عشان دي تانى مرة بيجيلي إن في حد كان عايزنى معاه في فيلم قصير أو مشروع تخرجه وحد نصحه أو خوفه يكلمني وقال له مش هتوافق عشان ما فيش فلوس".


وتابعت: "أنا بحب اعمل أفلام قصيرة وبستمتع بيها جدًا وهي من غير فلوس المهم يبقى الفيلم حلو .. أنا عملت أفلام قصيرة كتير مع أساتذة مخرجين كبار وصغيرين".


اختتمت ريم العدل قائلة: "أي حد عنده فيلم قصير وعايزني اعمله أنا ماعنديش أي مشكلة بالعكس هبقي مبسوطة.. أنا حتى مشاريع المعهد بحب اعملها جدًا ومخزنى موجود لأي لَبْس تحتاجوه من غير فلوس برضه".


وحرصت على ذكر مجموعة من الأفلام القصيرة التى شاركت بها منها:"- حار جاف صيفًا مع شريف البنداري


- سيدة مع نسمة زعزوع


- ندى مع عادل أحمد يحيى


- تمت مع چيلان عوف


- أوضة الفيران مع كريم العدل


- خلقة ربنا مع كاملة ابو ذكري


- مريم مع ماڤي ماهر.

ريم العدل: ليس لدي مشكلة في المشاركة بأفلام قصيرة مجانا
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