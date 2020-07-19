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برلمان

تحرك برلماني لصرف مرتبات المعلمين على أساس 2020

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تقديم طلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه لوزير المالية بشأن صرف مرتبات وحوافز المعلمين على أساس 2020 بدلا من 2014.

وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أن المعلم يحمل مسؤولية كبيرة ويجب الاهتمام بمتطلباته فإذا أردنا أن نحسن معيشته فينبغي مراعاة ظروفه الإقتصادية حتى لا يلجأ إلى الدروس الخصوصية من أجل زيادة الدخل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يجب مراعاة ذلك مع زيادة الناتج المحلى الإجمالى كل عام  وتخصيص نسبة 4% للتعليم كما نص عليها الدستور، حتى نستطيع تطوير المنظومة التعليمية.

وأشار "الجوهري" إلى أن المدارس تحتاج إلى تطوير والمناهج أيضا تحتاج إلى تحديث وكل ذلك يجب أن يتم مراعاته حتى نستطيع أن نخرج جيل واعد قادر على رفع اسم مصر عاليًا.

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