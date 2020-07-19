أخبار الفن| أسرة رجاء الجداوي تشكر انتصار السيسي.. محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه.. وتحضير مسلسل ولاد رزق

تقدم الفنان محمد رمضان باستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.

نشرت أسرة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، عبر الحساب الرسمي للراحلة على انستجرام، منشورًا توجهوا من خلاله بالشكر لـ انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على ما بذلته من متابعة الحالة الصحية للفقيدة، خلال مكوثها بمستشفى العزل بأبو خليفة في الإسماعيلية، وذلك خلال فترة تلقيها العلاج من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.