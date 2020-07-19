أخبار الفن| أسرة رجاء الجداوي تشكر انتصار السيسي.. محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه.. وتحضير مسلسل ولاد رزق

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
نشر الفنان محمد رمضان فيديو علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" ،وهو يحتفل بحصوله علي "الدرع" الماسي من "يوتيوب" علي أنغام أغنية "نمبر وان"، وعلق رمضان علي الفيديو قائلا: شكرا إدارة اليوتيوب شكرا للمتابعين.
تقدم الفنان محمد رمضان باستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.
نشرت أسرة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، عبر الحساب الرسمي للراحلة على انستجرام، منشورًا توجهوا من خلاله بالشكر لـ انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على ما بذلته من متابعة الحالة الصحية للفقيدة، خلال مكوثها بمستشفى العزل بأبو خليفة في الإسماعيلية، وذلك خلال فترة تلقيها العلاج من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
أعلن المؤلف صلاح الجهيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحضيره لـ مسلسل ولاد رزق، للعرض في عام 2021، وذلك بعد نجاح الجزء الأول والثاني من الفيلم.
تشهد الحالة الصحية للفنان سناء شافع تطورات جديدة حيث اصبحت فى تحسن ملحوظ بعد دخوله المستشفى الخميس الماضى.