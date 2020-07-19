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رياضة

مصطفى يونس عن عودة صالح جمعة للتدريبات: الأهلي خايف من الزمالك.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:17 ص
مصطفي يونس
مصطفي يونس
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حسن العمدة
أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن صالح جمعة، لاعب القلعة الحمراء، من أفضل اللاعبين فى مصر خلال الفترة الحالية.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة مثل صفوت عبدالحليم أو فاروق جعفر، ولكنه يملك تفكير يجعله خارج حسابات المدربين خلال الفترة الماضية، وإذا كان صب تركيزه داخل الملعب فقط لأصبح مثل محمد صلاح".


وأضاف: "قرار فايلر باستبعاد صالح جمعة فى الفترة الماضية كان صائب للغاية، والأهلي أعادوا إلى التدريبات خوفًا من الانتقال إلى الزمالك".

وترددت أنباء فى الايام الماضية بأن صالح جمعة صانع العاب النادي الأهلي وقع للزمالك قبل سفر السويسري رينيه فايلر .

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