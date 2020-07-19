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سناء شافع: مطرب أوبريت القاهرة في 1000 عام شيرين أو عمرو دياب

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:40 ص
ثناء شافع
ثناء شافع
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان سناء شافع، إن وزارة الثقافة سوف تعمل على أوبريت" القاهرة في 1000 عام"، بمشاركته، وربما يشارك فيه  شيرين أو عمرو دياب، لافتا إلى أن جائحة كورونا عطلت العمل.


وأضاف "شافع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه  الإعلامى وائل الإبراشى ، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن مصر أم الدنيا بالفعل وفى حاجة إلى توثيق ذلك فنيًا.


وفى سياق آخر أعرب سناء شافع، عن سعادته تجاه حب معجبيه والمسؤولين له، مشيرًا إلى أن البعض أخبروه أنهم يريدون عمل مسيرة أمام المستشفى التى كان يتلقى بها العلاج عقب تعرضه لوعكة صحية، ولكنه رفض ذلك.


 وتابع:"  تلاميذنا التي تخرجت من تحت أيدينا هم أساتذة لنا وليسوا زملاء فقط، لان تليفونى ما بطلش ..كل الناس عاوزة تطمن على صحتى"
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