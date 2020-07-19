مشاجرة حريمي على الأمتعة داخل مطار .. فيديو

كشفت لقطات صادمة لحظة اندلاع شجار عنيف في مطار، بعد أن زعمت امرأة أنها ضربت راكبًا آخر بسبب أمتعة السفر.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، يوضح مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي المشهد الصادم، حيث كانت مجموعة من النساء تتشاجر على الرف الدائري داخل مطار فيلادلفيا بالولايات المتحدة.





في بداية المقطع ، تظهر امرأة ترتدي بذلة وردية وهي تصرخ على مجموعة من السياح، حيث ظلت السيدة تصيح هي وشريكها ذهابًا وإيابًا على السائحين بالقرب من ممشى متحرك .





يتصاعد الخلاف لاحقًا إلى حالة من الفوضى كما يظهر في جزء آخر من الفيديو ثماني نساء على الأقل يضربون الزوجين في شجار حول أمتعة السفر.





ويبدو عبر الفيديو أن اثنين من موظفي أمن المطار يقفان على جانب واحد ويصوران الحادث.



