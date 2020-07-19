مستشار بأكاديمية ناصر: أردوغان سيتحرك صوب سرت والجفرة حتى لا يستطيع الجيش الليبي توحيد صفوفه

قال اللواء طيار هشام الحلبي المستشار العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية أن تحركات الميليشيات المدعومة من تركيا تحت راية حكومة السراج وما يرشح من أنباء حول إقترابها من سرت الان هو سيناريو متوقع ومعروف منذ فترة، متوقعًا أن تزحف هذه المليشيات صوب المدينة مدعومة بطائرات بدون طيار وأن يتم في ذات الوقت إستهداف قاعدة الجفرة عبر عمليات جوية بطائرات بدون طيار .





وأضاف أن تركيا لا يمكن أن تترك الموقف في حالة جمود أو خمول لأن هذا الصمت يعني توحيد صف الجيش الوطني الليبي واستعادته لقوته وهو ما لا ترغب فيه تركيا وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي قائلًا "مع استمرار هذا الضغط من قبل حكومة السراج بالإضافة لبثه المستمر فيديوهات للميليشيات وهي تقوم بتدريبها هو في إطار الحرب النفسية ضد سكان مدينة سرت هدفه إسقاط المدينة في قبضتهم " مشيرًا إلى أن هذا السيناريو يتطابق مع ما كان يفعله داعش في سوريا حتى يتم هزيمة السكان نفسيًا ومن ثم اقتحام سرت".





وحول رد فعل الجانب المصري قال حلبي " هناك عدة سيناريوهات أمام اردوغان إما أن يعتمد على جلب قوات تركية وهذا مستبعد تمامًا نظرًا لكلفته المالية الضخمة من جهة ومن جهة أخرى تجنبًا لمواجهة مباشرة مع الجانب المصري وقد يلاكون هناك توازن قوى أمامه فهذا مستبعد أما السيناريو الثاني وهو الأقرب والأرجح هو الاعتماد كلية على الميلشيات المسلحة ودفعها للمواجهة حتى لايترك الجبهة خاملة بما يعطي فرصة لتوحيد صفوف الجيش الليبي".









وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي قادرًا على مواجهة تحركات أردوغان لاسقاط سرت والجفرة وإن شهدت الساحة تطورات أفشلت الجيش الليبي في منع محاولة السيطرة على سرت سيتدخل الجيش المصري".



