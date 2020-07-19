إعادة لقاء الرجاء والدفاع الحسني .. حتحوت: اتحاد الكرة لن يستطيع إعادة مباراة القمة

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الاتحاد المغربي لكرة القدم، قرر إعادة مباراة الرجاء البيضاوي ضد نظيره الدفاع الحسني الجديدي، في الجولة التاسعة من بطولة الدورى المغربي.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن المحكمة الرياضية وافقت على إعادة مباراة الرجاء والدفاع الحسني، رغم أن الأول رفض الحضور إلى المباراة بحجة تواجده فى الجزائر، وعدم حصوله على وقت كاف، من أجل مواجهة الدفاع الحسني.
وأشار هانى حتحوت، إلى أن سيناريو مباراة الرجاء والدفاع الحسني يتشابه إلى حد كبير مع سيناريو مباراة الزمالك والأهلي، التي رفض الفريق الأبيض خوضها بحجة خوضه لمباراة السوبر المحلية بالإمارات قبل 4 أيام، بجانب رغبته فى الحصول على قسط من الراحة لخوض مباراة الترجي التونسي بدوري الأبطال.
وأكد حتحوت، أن اتحاد الكرة المصري لن يستطيع تكرار ما حدث من جانب نظيره المغربي، لا سيما أن الزمالك حصل بالفعل على فاصل زمنى كاف، تخطى 3 أيام، كما أن الزمالك تقدم بطعن على قراره بالانسحاب ورفض الطعن.