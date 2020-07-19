حفل غنائي لفريق كردان في ساقية الصاوي الأربعاء

تستقبل ساقية الصاوى حفل غنائى لفريق "كردان" على مسرح النهر يوم الأربعاء 22 من يوليو الساعة السابعة مساءً.





فريق كردان بقيادة المطرب وعازف العود والملحن على المنسى، تقدم الفرقة مزيج من كل أنواع الموسيقى وخاصةً الشرقية مع تقديم أغانى منوعة من فترة الثمانينات والتسعينات بمشاركة مجموعة موهوبة من المطربين.





وكانت ساقية الصاوى قد أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25 % حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.





يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الإلتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.



