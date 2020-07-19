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رياضة

هشام حطب: فيفا المسئول الأول عن موقف اللجنة الخماسية.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:06 ص
هشام حطب
هشام حطب
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حسن العمدة
قال هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، إن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، المسؤول الأول عن موقف اللجنة الخماسية لأنه صاحب قرار تعيينها.

وأضاف هشام حطب ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن اللجنة الأولمبية المصرية، تسعى لتطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

وأوضح حطب أنه لا يمكن تحديد أعضاء الجمعية العمومية قبل نهاية الموسم، مشددًا على أنه لا بد من معرفة أعضاء الجمعية العمومية قبل آواخر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أنه لا بد من انتهاء الموسم قبل 30 أكتوبر، للدعوة لجمعية عمومية جديدة، موضحا أن الدعوة لجمعية عمومية قبل 30 أكتوبر يبطل الانتخابات.

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