خبير طاقة: مصر تشهد طفرة في مجال البترول .. فيديو

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، عضو مجلس جمعية البترول المصرية، إن تركيا تعتمد بشكل كبير جدا على استيراد البترول وتصل نسبة استيرادها من البترول إلى 32% من موازنتها.





وأضاف جمال القليوبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن تركيا ليس لديها إلا شركة واحدة للبترول وهي شركة حكومية وتصل قدرتها الانتاجية الى انتاج 62 ألف برميل، مقابل أنها تستهلك يوميا 1.3 مليون برميل من مشتقات البترول.





، أن معادلة الطاقة داخل تركيا تقل عن نسبة 48% وهذا معدل نقص وبالتالي يجعلها تستورد البترول من خارج أراضيها بالعملة الصعبة. وأوضح جمال القليوبي أراضيها





وتابع أن مصر بدأت في عملية البحث والتنقيب عن البترول سنة 1986 واول انتاج للغاز المصري كان سنة 1995، مؤكدا ان مصر شهدت طفرة فى مجال البترول .



