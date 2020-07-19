أخبار التوك شو .. قوات أردوغان تتوقف عند الخط الأحمر .. وأحمد موسى: كراسي عربات الـ VIP مثل مقاعد الطائرات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد أبرزها خلال التقرير التالي:









قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن استبعاد أي مرشح مخالف أمر وارد، فالهيئة لاتجامل أحدًا، مضيفا، "ليس هناك مايمنع من إعلان اللجان العامة عن حصر الأعداد، وليس إعلان النتيجة".









قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، إن حدة فيروس كورونا انخفضت بشكل كبير، مشيرة الى ان نسبة إشغال أجهزة التنفس في محافظة القاهرة قلت من 97% إلى 20% خلال أسبوع.









روى السيد الجمال، شقيق المدرس الذي عاد من الموت بعد 4 شهور من دفنه «الميت الحي»، تفاصيل العثور على شقيقه بعد عودته من الموت.









قال الشاب الفلسطيني جهاد السويطي- الذى كان يتسلق سور المستشفى؛ لرؤية والدته المصابة بفيروس كورونا- إن والدته التى توفيت بسبب فيروس كورونا؛ كانت تمثل له كل شئ فى الحياة.













قال الإعلامي أحمد موسى، إن كراسي العربات الـ VIP في القطارات الجديدة مماثلة لـ كراسي الطائرات.









قال عبد الكريم العرفي، المتحدث باسم المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إن تركيا أدخلت معدات عسكرية ومرتزقة إلى ليبيا، وكانت تحاول التقدم نحو حقول النفط، واجتياح الشرق الليبي، ولكن بعد تحديد الرئيس السيسي الخط الأحمر توقفت تركيا عن تقدمها.









أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، عن أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على منظومة الانتخابات، والتي تتضمن تعقيم اللجان الفرعية والعامة قبل الاقتراع وبعد نهايته.









قال عبدالكريم العرفي، الناطق باسم المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا، إن قوات أردوغان توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي.



