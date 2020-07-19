هل يرد رضا عبدالعال "المقلب" لـ إبراهيم فايق فى ملعب 9090

العاشرة من صباح الأحد الموعد المحدد من ‎الكابتن رضا عبدالعال للرد على المقلب الذى نفذه فيه الإعلامى ابراهيم فايق على الراديو 9090.





‎الإعلامى إبراهيم فايق كان قد جهز "مقلب " ساخن للكابتن رضا عبدالعال، نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، والمحلل الرياضى.





‎فايق اتصل بـ "رضا عبد العال" خلال برنامجه "ملعب 9090" من الأستوديو دون أن يدرى رضا عبد العال أن المكالمة تذاع على الهواء، وبعدما انتهت المكالمة لم يغلق إبراهيم فايق الموبايل لإنهاء المكالمة وتعمد المزاح مع رضا عبد العال قائلا : "بيقعد يقطع فى الناس كلها وده مش عاجبه وده مش عاجبه ماشى تقطيع فى الناس كلها".





‎ومن جانبه، دخل رضا عبد العال على الخط من جديد قائلا لـ إبراهيم فايق إنه سمع ما قاله فى الراديو ووعد رضا عبدالعال أن يرد على إبراهيم فايق فى حلقة الأحد من برنامجه الإذاعى "ملعب 9090" عبر الراديو 9090، الساعة الـ 10 صباحا.



