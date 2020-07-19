AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هل يرد رضا عبدالعال "المقلب" لـ إبراهيم فايق فى ملعب 9090

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:36 ص
رضا عبد العال و ابراهيم
رضا عبد العال و ابراهيم فايق
Advertisements
عمرو ابوبكر
العاشرة من صباح الأحد الموعد المحدد من ‎الكابتن رضا عبدالعال للرد على المقلب الذى نفذه فيه الإعلامى ابراهيم فايق على الراديو 9090.

‎الإعلامى إبراهيم فايق  كان قد جهز "مقلب " ساخن للكابتن رضا عبدالعال، نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، والمحلل الرياضى.

‎فايق اتصل  بـ "رضا عبد العال"  خلال برنامجه "ملعب 9090" من الأستوديو دون أن  يدرى رضا عبد العال أن المكالمة تذاع على الهواء، وبعدما انتهت المكالمة لم يغلق إبراهيم فايق الموبايل لإنهاء المكالمة وتعمد المزاح مع رضا عبد العال قائلا : "بيقعد يقطع فى الناس كلها وده مش عاجبه وده مش عاجبه ماشى تقطيع فى الناس كلها".

‎ومن جانبه، دخل رضا عبد العال على الخط من جديد قائلا لـ إبراهيم فايق إنه سمع ما قاله فى الراديو  ووعد رضا عبدالعال أن يرد على إبراهيم فايق فى حلقة الأحد من برنامجه الإذاعى "ملعب 9090" عبر الراديو 9090، الساعة الـ 10 صباحا.

‎فهل يستطيع رضا عبدالعال رد المقلب لإبراهيم فايق ؟ .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضا عبد العال ينصح كهربا بالرحيل عن الأهلي: فايلر مش مقتنع بيه| فيديو

علاء عبدالعال: انضمام رجب بكار وحسام حسن للأهلي إضافة لهما وللقلعة الحمراء.. فيديو

أحمد زاهر يدعو لنجم الزمالك بعد إصابته بـ كورونا

عبدالعال لـ هيثم الحريري: سأحاسبك حسابا عسيرًا بعد انتهاء البرلمان

رضا عبدالعال: مساندة إدارة الأهلي سر نجاح فايلر مع الفريق.. فيديو

ترشيحاتنا

مشاجرة حريمي على الأمتعة داخل مطار .. فيديو

أدعية قبل النوم تغفر الذنوب وتفرج الكروب

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 19 /7 /2020 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

غدا القائمة المبدئية للمرشحين.. الوطنية للانتخابات: لا تصويت للوافدين خارج لجانهم

خبير سوداني: جهة دولية طالبت إثيوبيا مواصلة المفاوضات مع ملء سد النهضة سرا

تستنجد على الهواء .. زوجة تفضح زوجها على الهواء بعد نشر صورها عارية.. فيديو

AdvertisementS

مرتضى منصور: لن أترك حق شريفة الفار وتقدمت ببلاغ ضد إهانتها

أخبار الرياضة.. لاعب بيراميدز يعلن التمرد من أجل الأهلي.. والكاف يخطر الزمالك بموعد إعلان البلد المستضيف لـ أبطال إفريقيا

مرتضى منصور: نجهز مفاجأة لجماهير الزمالك ستهز مصر

اخبار الأهلي | نجم بيراميدز يتمرد لينتقل إلى القلعة الحمراء.. العامري فاروق يكذب مرتضى منصور

الكاف يخطر الزمالك بموعد إعلان اسم البلد مستضيف مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

إسماعيل يوسف: الخطيب من أحرف 3 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية

هشام حطب: فيفا المسئول الأول عن موقف اللجنة الخماسية.. فيديو

دراجوسلاف: الزمالك ثاني أفضل ناد في مصر وأفريقيا بعد الأهلي

مصطفى يونس: ظهوري في قناة الزمالك لنبذ التعصب.. فيديو

مرتضى منصور: العدل أساس الملك .. وشطبت عضوية ابن أختي من الزمالك

7 ملايين إسترليني.. مصطفى يونس: رقم بيع رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي لـ الأهلي مبالغ فيه.. فيديو

وكيل باهر المحمدي: عرض الأهلي لضم اللاعب غير مرض تماما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

بعد تعرضها للتحرش من الفتيات.. 10 صور لـ أميرة فتحي في الفترة الأخيرة

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور