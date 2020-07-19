هل يرد رضا عبدالعال "المقلب" لـ إبراهيم فايق فى ملعب 9090

العاشرة من صباح الأحد الموعد المحدد من الكابتن رضا عبدالعال للرد على المقلب الذى نفذه فيه الإعلامى ابراهيم فايق على الراديو 9090.
الإعلامى إبراهيم فايق كان قد جهز "مقلب " ساخن للكابتن رضا عبدالعال، نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، والمحلل الرياضى.
فايق اتصل بـ "رضا عبد العال" خلال برنامجه "ملعب 9090" من الأستوديو دون أن يدرى رضا عبد العال أن المكالمة تذاع على الهواء، وبعدما انتهت المكالمة لم يغلق إبراهيم فايق الموبايل لإنهاء المكالمة وتعمد المزاح مع رضا عبد العال قائلا : "بيقعد يقطع فى الناس كلها وده مش عاجبه وده مش عاجبه ماشى تقطيع فى الناس كلها".
ومن جانبه، دخل رضا عبد العال على الخط من جديد قائلا لـ إبراهيم فايق إنه سمع ما قاله فى الراديو ووعد رضا عبدالعال أن يرد على إبراهيم فايق فى حلقة الأحد من برنامجه الإذاعى "ملعب 9090" عبر الراديو 9090، الساعة الـ 10 صباحا.
فهل يستطيع رضا عبدالعال رد المقلب لإبراهيم فايق ؟ .