المصري: طلبنا اللعب في برج العرب ولم تصلنا تبرعات حتى الآن.. فيديو

قال محمد الخولي، نائب رئيس المصري البورسعيدي، إن النادي طلب خوض مبارياته بالدورى الممتاز بملعب برج العرب بالإسكندرية.





وأضاف محمد الخولى، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن المصري البورسعيدي سيدخل معسكرا مغلقا بداية من الإثنين على أن يخوض اولى مبارياته الودية، الثلاثاء، ضد طلائع الجيش.





وأوضح الخولي، أن إدارة ناديه خاطبت اتحاد الكرة لخوض مباريات الفريق البورسعيدي بملعب برج العرب وينتظر الرد الرسمي.





كما تحدث عن حملة التبرعات، قائلا : "لم نتلق تبرعات حتى اللحظة، من محبي النادي المصري لمساندة ودعم النادي، ولم يتواصل معنا أي أحد من رجال الأعمال ببورسعيد".





وأتم: "باب التبرعات لا زال مفتوحا، ونتمنى مساندة رجال الأعمال لعبور المرحلة الصعبة".



