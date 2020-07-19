قيادي بالجيش الليبي: الأتراك سيعيدون حساباتهم بعد حديث الرئيس السيسي

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إنه من الصعوبة اختراق الجفرة أو ناحية سرت، مؤكدا أنه بعد الدعم المباشر من مصر وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن الأتراك سيعيدون حساباتهم بقوة.





وأضاف المحجوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب: هناك حركة لآليات عسكرية في اتجاه مدينة سرت، وكذلك اتجاه آخر ناحية الجفرة ربما تكون مناورة للآليات، موضحًا أن تحريك رتل عسكري ربما للاستعراض وليس من أجل عملية عسكرية.

وأكد خالد المحجوب، أن قوات الجيش جاهزة برا وبحرا وجوا لمواجهة التحشيدات التركية على خط سرت الجفرة.

واستطرد: "نحن الآن نواجه تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يسيطر على تركيا وقطر ويرغب في العودة إلى مصر ويعتبرها الهدف الاستراتيجي الأكبر لوزنها السياسي والاجتماعي والعسكري في المنطقة، ويعتبرون ليبيا بيت المال الأكبر والخزينة المفتوحة للإخوان".