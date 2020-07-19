عالم: مشروع لإطلاق رائد فضاء مصري قريبا.. والاستثمارات الفضائية مجنونة

قال عالم الفضاء الدكتور أسامة شلبية، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة القاهرة، إن وجود كائنات فضائية ليس له أساس علمي، والأبحاث لم تتوصل لوجود كائنات أو مراكب فضائية أو أطباق طائرة، وكلها خيال علمى، لكن ربما يتم التوصل لوجود كائنات فضائية فى المستقبل.









وأضاف "شلبية" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن وكالة الفضاء المصرية تعد مشروعا كبيرا لإطلاق رائد فضاء مصرى فى القريب العاجل، مشيرا إلى أن الاستثمارات فى الفضاء "مجنونة" وينفق عليها بالمليارات، موضحا أن الإمارات تستعد إطلاق مسبار الأمل يوم 20 يوليو الحالى.









وواصل "شلبية" أن الفرق بين الأرض والكواكب الأخرى، الجاذبية وهو التحدى الذى يواجه رواد الفضاء حتى الآن، فالأكل الذى كان يتناولونه تغير، كذلك أصبحوا يقوموا ببعض التمرينات الرياضية من أجل التأقلم على طبيعة الحياة بدون جاذبية، كذلك أصبح هناك علم جديد اسمه "طب الفضاء.