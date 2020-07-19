AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عالم: مشروع لإطلاق رائد فضاء مصري قريبا.. والاستثمارات الفضائية مجنونة

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال عالم الفضاء الدكتور أسامة شلبية، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة القاهرة، إن وجود كائنات فضائية ليس له أساس علمي، والأبحاث لم تتوصل لوجود كائنات أو مراكب فضائية أو أطباق طائرة، وكلها خيال علمى، لكن ربما يتم التوصل لوجود كائنات فضائية فى المستقبل.


وأضاف "شلبية" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن وكالة الفضاء المصرية تعد مشروعا كبيرا لإطلاق رائد فضاء مصرى فى القريب العاجل، مشيرا إلى أن الاستثمارات فى الفضاء "مجنونة" وينفق عليها بالمليارات، موضحا أن الإمارات تستعد إطلاق مسبار الأمل يوم 20 يوليو الحالى.


وواصل "شلبية" أن الفرق بين الأرض والكواكب الأخرى، الجاذبية وهو التحدى الذى يواجه رواد الفضاء حتى الآن، فالأكل الذى كان يتناولونه تغير، كذلك أصبحوا يقوموا ببعض التمرينات الرياضية من أجل التأقلم على طبيعة الحياة بدون جاذبية، كذلك أصبح هناك علم جديد اسمه "طب الفضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عالم يحذر.. الفضاء قد ينقل لنا فيروسات

أحمد فريد يكتب: وراء كل علم فضاء.. إمرأة

لقطات نادرة.. الوادى المريخي الجليدى كما لم تراه من قبل

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور

جدل دائم بين العلماء حول وجود حياة على كوكب المريخ

ترشيحاتنا

تجاوزت الحدود.. الجيش السوداني يبدأ إجراءات قانونية ضد الإهانات الموجهة له

بتغريدة نارية.. رضوى الشربيني تهاجم الفنادق بسبب منع نزول المحجبات حمام السباحة

وفاة أمير سالم وتشييع الجنازة ظهر غد الأحد

نيابة الزقازيق تقرر تسليم المدرس العائد من الموت إلي أهليته

عمره 100 عام .. إطلالة زفاف حفيدة الملكة إليزابيث بـ تاج وفستان جدتها.. صور

المهن التمثيلية تتضامن مع عبد الرحمن أبو زهرة: لن نقبل بإهانة رموز مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

بعد تعرضها للتحرش من الفتيات.. 10 صور لـ أميرة فتحي في الفترة الأخيرة

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور