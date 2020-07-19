إسماعيل يوسف: اتهموني باللعب للزمالك بالواسطة

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تم توجيه اتهام له بدخول نادي الزمالك واللعب في صفوف فريقه بالواسطة.









وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "انضمامي لناشئين نادي الزمالك لم تتخطى الـ5 دقائق".









وتابع: "كنت بمثابة الأبن لإبراهيم يوسف وسيد كان الأحرف بيننا، وأكثر من وقف بجانبي كان حمادة الشرقاوي".









وأتم: "أول مباراة مع الفريق الأول كانت يوم ميلادي أمام الترسانة، ومباراة كانون ياوندي أصعب المحطات الكروية في حياتي لأننا كنا نلاعب منتخب الكاميرون".