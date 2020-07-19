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منوعات

مشتبه جديد في نقل عدوى كورونا .. إعدام 100 ألف حيوان منك في إسبانيا

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:05 ص
حيوان المنك
حيوان المنك
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أماني إبراهيم
قامت السلطات الصحية الإسبانية بإعدام أكثر من 100 ألف من حيوان المنك ذو الفراء الناعم في مزرعة في شمال شرق إسبانيا.


ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، اتخذت إسبانيا هذا القرار بسبب إثبات إصابة الحيوان بفيروس كورونا المستجد، وتم اكتشاف تفشي المرض في مقاطعة أراجون بعد إصابة زوجة عامل بالمزرعة في مايو الماضي.


وثبتت إصابة زوجها و6 عمال زراعيين آخرين بالمرض، وتم عزل حيوانات المنك منذ ذلك الوقت من اجل الاستفادة بفرائها الثمين ومراقبة تصرفاتها عن كثب خلال هذه الفترة.


تم إجراء اختبارات لحيوانات المنك في المزرعة في 13 يوليو الجاري، وأثبتت نتائج الاختبارات أن 8% من الحيوانات مصابة بفيروس كورونا، وأمرت السلطات الصحية بإصدار قرار بإعدام 92 ألف و 700 حيوان منك.


وسيتم تعويض المزرعة المتضررة بحصولها على تعويضات مالية، وتقع المزرعة شرق مدريد، وتعد واحدة من 3 مدن سجلت أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.


وقال خواكين أولونا وزير الزراعة في أرجون أن قرار إعدام حيوانات المنك تم اتخاذه لتجنب خطر انتقال العدوى بين البشر، على الرغم من أنه غير معروف حتى الآن إمكانية نقل العدوى من الحيوانات إلى البشر أو العكس.
مشتبه جديد في نقل عدوى كورونا .. إعدام 100 ألف حيوان منك في إسبانيا
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