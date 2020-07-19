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محافظات

تعافي 31 حالة من مصابي كورونا بعزل إسنا

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:46 ص
تعافي ٣١ حالة من
تعافي ٣١ حالة من مصابي كورونا بعزل اسنا
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شمس يونس
أعلن مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي في الأقصر  برئاسة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى، عن شفاء وخروج دفعة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا كوفيد -19.


وأوضحت مدير عام المستشفي أن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمود خضري مدير العزل نجح فى علاج وخروج  ٣١ حالة تعافي جدد  من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19".


وأضافت أن من بين هذه الحالات ١١ حالة كبار السن فوق ٦٥ سنة ومنهم حالات كانت بالعناية المركزة.



يأتى ذلك عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى والتي جاءت نتائج تحاليلهم سلبية في نهاية المطاف. 

وأشارت مدير عام المستشفى، إلى أن من بين حالات الخروج حالات حرجة لكبار سن كانوا بالعناية المركزة والذين  تحسنت حالتهم وتعافوا بفضل جنود الجيش الأبيض بالمستشفى . 

جدير بالذكر أن عدد حالات التعافي والخروج النهائي وصل إلى ١٠٣٣ حالة تعافي وخروج نهائي ، وايضا اكثر من 16 ولادة قيصرية مسجلين أعلى نسب الشفاء وعمليات ولادة قيصرية على مستوى الجمهورية وبالتحديد مستشفيات العزل الصحي. 

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