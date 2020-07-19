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رياضة

أخبار الرياضة.. لاعب بيراميدز يعلن التمرد من أجل الأهلي.. والكاف يخطر الزمالك بموعد إعلان البلد المستضيف لـ أبطال إفريقيا

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:54 ص
الكاف
الكاف
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.


أشهر قليلة تفصل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.



كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن تلقي المجلس تأكيدات من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن موعد الإعلان عن اسم البلد المستضيف لمباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن نادي الزمالك يأتي خلف القلعة الحمراء، مشددا على أن مصر أهم من القطبين ويجب تهدئة الأمور بين الناديين خلال الفترة المقبلة.


أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن جدول المباريات الافتتاحية لـ بطولة الدوري المصري والتي من المقرر أن يتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقف دام لاكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.


كشف الإعلامي محمد فاروق، عن رغبة نادي بيراميدز، فى التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار إلى النادي الأهلي حتي نهاية الموسم الجاري.


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