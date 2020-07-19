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رياضة

إسماعيل يوسف: ابني اتظلم ولولا الظروف لأصبح من نجوم الزمالك

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أشاد إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بنجله عمر خلال مسيرته الكروية أثناء تواجده في نادي الزمالك.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عمر إسماعيل يوسف كان ممكن يكون من نجوم الزمالك لو تواجد في ظروف أفضل".

وتابع: "أبناء نادي الزمالك دائمًا هم السبب في تحقيق البطولات".

وروى قصه رحلة صعود المنتخب لـ كأس العالم 90 قائلا: "محمود الجوهري وضع لافته مكتوب عليها كأس العالم من عام 1988".

وأشار إلى أن أكثر مباراة حضرها جمهور في تاريخ مصر كانت ضد الجزائر بتصفيات مونديال 90".

وأردف: "فوجئنا بالقوة الجسدية والأطوال الفارعة في منتخب هولندا في الملعب، والجوهري أستفاد من إنطلاقات أحمد رمزي هجوميا وقوة ربيع ياسين دفاعيا".

وأتم: "جيل 90 كان يمتلك الخبرات واللاعبين المميزين في كل مراكز الملعب، ومدرب أيرلندا وضعنا تحت ضغط كبير والخروج بنتيجة التعادل أمامهم إنجاز".
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