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رياضة

هاني حتحوت: الزمالك أعلن اتخاذ أول خطوة رسمية بشأن لقب نادي القرن.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:16 ص
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن أول خطوة رسمية منتظرة من الزمالك من أجل لقب نادي القرن تحققت، مثلما أعلنت إدارة القلعة البيضاء.

وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك أعلن اتخاذه أول خطوة رسمية بشأن لقب نادي القرن، عن طريق التقدم بشكوى إلى الاتحاد المصري للكرة، ومنها إلى الاتحاد الأفريقي.


وأوضح هانى حتحوت، إن الزمالك لو قام بالفعل بإعداد ملف وتقدم به للجبلاية، فتلك الخطوة تعد التحرك الرسمي الأول للفارس الأبيض.

ويخوض الفريق معسكرا تدريبيا حاليا في برج العرب بالإسكندرية استعدادا للمنافسات المقبلة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن عودة الدوري المصري رسميا يوم 6 أغسطس وسيواجه الزمالك نظيره المصري فى المباراة المؤجلة .
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