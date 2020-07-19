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رياضة

عبدالحميد حسن: كنت أشجع الزمالك قبل الانضمام لـ الأهلي .. وحزنت على الرحيل من القناة.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:25 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد عبدالحميد حسن لاعب الأهلي السابق، أنه كان مشجعا لـ فريق الزمالك قبل انضمامه لـ المارد الأحمر، بسبب الشائعات المنتشرة دائما عن سيطرة الفريق الأحمر دون وجه حق.


وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 "، أنه عقب انضمامه للفريق الأحمر عشقه كثيرا، حيث كان سعيدا للغاية باللعب داخل نادي من أكبر الأندية الإفريقية. 


وتابع أنه أجرى "قسطرة" في القلب عقب رحيله عن قناة الأهلي حزنا على ابتعاده عن النادي. 




وأضاف أن مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي هو من طلب التعاقد معه على الرغم من أن سنه كان وقتها 35 عاما، ولكن جوزيه كان لديه قناعه تامة بإمكانياته.


وتابع أنه لم يكن يعلم قيمة عقده مع النادي، وكان يحصل على الأقساط دون معرفة قيمة العقد المادية. 
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