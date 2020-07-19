أعمال إجرامية وغسيل أموال .. أمريكا تتسلم عضوًا بارزًا في حزب الله اللبناني

تسلمت الولايات المتحدة السبت عضوا بارزا في حزب الله اللبناني من السلطات الأمنية في قبرص.





وذكرت قناة "الحرة" نقلا عن بيان وزارة العدل الأمريكية، أن المواطن اللبناني غسان دياب مطلوب في ولاية فلوريدا بتهم تتعلق بغسيل أموال عائدة من المتاجرة بالمخدرات والعمل الإجرامي الذي تقوم به مليشيات حزب الله.





وأضافت أن دياب، 37 عاما، وصل إلى مدينة ميامي يوم السبت بعد تسليمه من جمهورية قبرص.





وأشارت إلى أن دياب عضو في حزب الله، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية، لديه حق الوصول إلى العديد من الحسابات المصرفية الدولية التابعة لتنظيم حزب الله اللبناني.





وألقي القبض على دياب في قبرص بغرض تسليمه في 9 مارس 2019، في مطار لارنكا الدولي لدى وصوله قادما من بيروت، بناءً على طلب من الولايات المتحدة وفقًا لمعاهدة التسليم بين الولايات المتحدة وقبرص.





وصادقت المحكمة العليا في قبرص على أمر بتسليم المواطن القبرصي جوشو بولوسو إبيفانيو، المتهم باختراق حواسيب لشخصيات مهمة في الولايات المتحدة، بغرض التآمر، وووصل جوشو،21 عاما، إلى مطار جون كينيدي في نيويورك أمس بعد تسليمه من جمهورية قبرص، حيث تم اعتقاله في فبراير 2018، وهو أول مواطن قبرصي يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.



