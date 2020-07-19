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رياضة

عبدالحميد حسن: أزمة شوبير وجوزيه سبب رحيلي عن الأهلي.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف عبدالحميد حسن لاعب الاهلي السابق عن تفاصيل رحيله عن الفريق، قائلا إن هناك أزمة كبيرة حدثت بين مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق وأحمد شوبير، وطالبه شوبير بالشهادة التي كانت ضد جوزيه تماما.


وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن جوزيه قرر عقب ذلك عدم ضمه للتشكيل الأساسي في المباريات على الرغم من إشادته به خلال المران. 




وأضاف أنه فضل عقب ذلك الرحيل عن الأهلي وأخبر جوزيه بالامر وانضم للاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم. 


أما عن خلافه مع محمود طاهر رئيس النادي السابق فأكد أن طاهر شخص محترم للغاية والخلاف جاء بسبب من حوله فقط.
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