إسماعيل يوسف: حالتي النفسية تدهورت بسبب وفاة محمد عبد الوهاب

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أحمد الكاس رشح له الراحل محمد عبد الوهاب، الظهير الأيسر للنادي الأهلي سابقًا، بعد مشاهدته في مباراة ودية مع الفيوم.





وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "تعرضت لصدمة نفسية كبيرة بعد وفاة محمد عبد الوهاب لأنه كان مثل إبني".





وتابع: "قمت بتغيير مركز أحمد المحمدي من المهاجم إلي الظهير الأيمن في مباراة ودية ضد غانا".





جدير بالذكر أن، أحمد المحمدي محترف في الدوري الانجليزي ضمن صفوف فريق استون فيلا، ويزامل اللاعب محمود حسن تريزيجية.