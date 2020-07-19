علي جمعة: عفو الله عن النبي لم يكن بسبب ذنب أو تقصير.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تعليقا على فهم البعض للآية الكريمة "عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا" بأن الله عاتب فيها الرسول، إن الله تعالى خاطب النبي في الآية بأنه فعل أكثر مما يستحق المنافقون، حيث عفا وأذن لهم بالرغم من أنهم منافقون وكان يجب التشديد عليهم، ولكن طغت رحمة النبي عليه في التعامل معهم.





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن النبي ترك نفسه لصفاته العلية بأنه عفو ومسامح ورحيم، ولكن كلفه ذلك أكثر مما كان ينبغي عليه، منوها أن النبي كان يقوم بالليل حتى تتورم قدماه بالرغم من أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.





وأكد أن عفو الله عن النبي لم يكن بسبب تقصير من الرسول أوفعل ذنب، فهذا كلام لا يتسق مع القرآن ولا السنة، ولكن الله يربيه ويعلي من شأنه، وهذا مثال جيد جدا لإيضاح كمال حال المصطفى الذي هو في رضا تام من الله.





وأوضح أن التضييق على المنافقين لا يغضب الله، فهذا التضييق يعود بالنفع على الأمة والمسلمين.



