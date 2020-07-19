AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا: تركيا عدونا السابق.. ولم تترك لنا سوى المرض والفقر والجهل

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:03 ص
عضو مجلس أعيان ومشايخ
عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا: تركيا عدونا السابق
Advertisements
أ ش أ
قال عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا الشيخ عطية العشيبي، إن تركيا هي العدو السابق الذي لم يترك لنا غير المرض والفقر والجهل وهي من أوصلت ليبيا إلى ما هي عليه الآن. 


وأضاف العشيبي في مقابلة خاصة مع قناة إكسترا نيوز، أن تركيا استأجرت لنا ميليشيات بالمال لتقتل الليبيين وتدمر بيوتهم وممتلكاتهم، والسيطرة على أموال وثروات الشعب الليبي.


وأوضح أن تركيا لها أطماع كبيرة في ليبيا في البر والبحر والجو وهم يستغلون موقعها سياسيا ويخلقون لنا المشاكل، ويريدون أن يدخلوا ليبيا بأى طريقة كانت.


وشدد على أن أصحاب الأمراض النفسية هم الذين يسعون للكراسي بأي طريقة كانت، للاستيلاء على أموال الليبيين، وخاصة النفط وتوزيعه عليهم وتكوين ميليشيات دمار وخراب بالتعاون مع الأتراك. 


وتابع الشيخ العشيبي: "أن ميليشيات طرابلس في إشارة إلى "حكومة الوفاق" ليست معترف بها قانونا وهم ميليشيات استعانوا بالإرهابيين من سوريا وتركيا في البلاد.


ونوه بأنه لا يوجد بين الليبين خلافات جذرية، قائلا: "ولكن ما هي إلا أفكار مستوردة طوت على البلاد، كما أننا لسنا دعاة تقسيم ونسعى إلى ليبيا الموحدة ، وإقامة دولة ونشر الحب والسلام والمحبة في بلادنا".


وأشار إلى أن الجيش الليبي هو وحدة الوطن وأمل البلد ، ولابد من قيام الدولة والجيش والظهور على أرضية صلبة. وأكد أن تركيا جاءت لدمار وخراب واحتلال ليبيا والاستيلاء على خيراتها، ومن ثم اتجهنا إلى ابن مصر البار الرئيس السيسي وشعب مصر العريق.


ووصف اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "طيب للغاية ومثمر وكان حديثا شيقا لمسنا فيه الطيب والكرم والوفاء والتاريخ والجهاد"، قائلا: "إن الشعب المصري والليبي شعب واحد في دولتين، ومصر تاريخ مشرف من قديم الزمان، كما أنها دائما سباقة ولها كلمة طيبة وهي الطريق والحضارة"، مقدما التحية والسلام والاحترام للشعب المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد المحجوب: كلمة الرئيس السيسي أثلجت قلوب الليبيين

المسماري: الجيش الوطني الليبي سيحافظ على وحدة الأراضي.. وأردوغان مسئول عن جرائم الحرب في ليبيا

المسماري: تركيا تستغل عضويتها في الناتو لاحتلال ليبيا.. وسنواصل مواجهة أطماعها

المسماري: 20 ألف ليبي نزحوا من ترهونة بسبب الميليشيات

ميليشيات تركية تقصف مدينة سرت الليبية.. وأنباء عن سقوط ضحايا مدنيين

سادات.. شركة تابعة للمخابرات التركية تبرم صفقة مع إخواني ليبي لتدريب ميليشات الوفاق

ترشيحاتنا

الفيروس ضعف .. رئيس لجنة مكافحة كورونا: الفيروس سيتواجد معنا.. وعدد الإصابات سيكون قليلا.. فيديو

مرتضى منصور: لن أترك حق شريفة الفار وتقدمت ببلاغ ضد إهانتها

وزيرة الصحة: حدة الإصابات بكورونا قلت في العالم كله

7 ملايين إسترليني.. مصطفى يونس: رقم بيع رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي لـ الأهلي مبالغ فيه.. فيديو

اخبار الأهلي | نجم بيراميدز يتمرد لينتقل إلى القلعة الحمراء.. العامري فاروق يكذب مرتضى منصور

أدعية قبل النوم تغفر الذنوب وتفرج الكروب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسكين الألم.. تعرف على فوائد القرنفل

عماد متعب يلفت الأنظار بملابس كاجوال على الموضة

بكاش مايوه .. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة