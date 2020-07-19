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فن

بعد يومين من طرحها .. تيك توك محمد رمضان تحقق 4.5 مليون مشاهدة

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
حققت أغنية تيك توك لـ محمد رمضان، 4 ونصف مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أمس الأول. 

تقول كلمات أغنية تيك توك لـ محمد رمضان:"فى حاجة مش واصلالك  .. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى  .. Tik Tok , Tik Tok".


عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده".

أنا مشغول .. جدولى مقفول .. عايزة تشوفينى، تقابلينى، تسمعينى  .. تعاليلى حفلتى على طول! .. Tik Tok, Tik Tok".

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