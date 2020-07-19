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محافظات

سكان الصيادين بطور سيناء يوافقون على تحويل القرية للتراث السيناوي

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:00 ص
سكان الصيادين بطور
سكان الصيادين بطور سيناء يوافقون على تحويل القرية للتراث
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ايمن محمد
وقع عدد من سكان قرية الصيادين "الجبيل " على الموافقة للتطوير كقرية للتراث السيناوي وشهد توقيعهم المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء. 


وأعلن  أهالي قرية الجبيل بطور سيناء موافقتهم  على إستراتيجية تطوير قرية الجبيل، بعد أن قامت المهندسة إيناس سمير نائب سمير نائب محافظ جنوب سيناء، والمهندس المعماري حمدي سطوحي مصمم خطة التطوير بتكليف من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشرح جميع تفاصيل إستراتيجية التطوير لجميع الأهالي، باعتبارهم مشاركين أساسيين في مشروع التطوير، حيث سيتم تطوير منطقة الجبيل من خلال سكانها الأصليين لتصبح المنطقة نواة تنموية تجذب السياح وترتقي بمستوى قاطنيها.


ويهدف المشروع للمحافظة على التراث  من خلال إحياء الصناعات والحرف الأصلية لها، وتوفير منطقة ثقافية استثمارية قاعدتها الإقتصادية الحرف والصناعات القائمة على التمر والنخل والصيد. 


إنشاء محكي يحكي بطولات أهل الجبيل التاريخية  علاوة  علي رفع القيمة النسبية للقرية واستقطاع  أجزاء من تقسيمات قطع الأراضي حتي يمكن توفير مساحات للأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية وشق الطرق والممرات أو توسيعها، على أن يتم ذلك في أقل حدود ممكنة بحيث ينعكس ذلك على رفع كفاءة وجودة الحياة لسكان وقاطني القرية وأصحاب قطع الأراضي.
 

وضع ضوابط للبناء يُلزم بها أهل القرية تختص بنسب ومواد البناء والارتفاعات وغيره مع الحفاظ علي عفوية التصميم والتشكيل حتى تنعكس الهوية الثقافية للسكان على الطابع العام للقرية.

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سكان الصيادين بطور سيناء يوافقون على تحويل القرية للتراث السيناوي
سكان الصيادين بطور سيناء يوافقون على تحويل القرية للتراث السيناوي
سكان الصيادين بطور سيناء يوافقون على تحويل القرية للتراث السيناوي
سكان الصيادين بطور سيناء يوافقون على تحويل القرية للتراث السيناوي
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