تشبههم بآكلي لحوم البشر .. كتب دراسية بريطانية تسيء للأفارقة

اعتذرت لجنة تقييم كتب مدرسية بريطانية، عن طباعة كتاب مدرسي يحتوي على رسوم متحركة لأشخاص ببشرة سمراء يطهون رجال ببشرة بيضاء في وعاء، وتشبيههم بأنهم آكلي لحوم بشر.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت إحدى هيئات فحص الكتب الرئيسية بالمملكة المتحدة، أنه لم يكن ينبغي الموافقة على طباعة الكتاب بهذه الصور التعبيرية.





تم تسليط الضوء على هذه القضية في عام 2017 من قبل مؤسسة Illuminate Publishing ومؤسسها ليزي جوردان لإرشاد الشباب ويقول أن هذا المحتوى يمر على المؤلفون الخمسة، المحرر، المدقق، الناشر، الطابع، قبل أن يكون متاحا بين أيدي الطفل، "لا أستطيع ان أفهم كيف يطبع مثل هذا المحتوى !!".





وكانت الصورة المثيرة للجدل عبارة عن رسم كاريكاتوري لاثنين من الرجال ببشرة بيضاء محتجزين بواسطة رجال ذوي بشرة سمراء وهم آكلي لحوم بشر يقومون بطهيهم، ولكن لم تقتصر الأزمة على تشبيه الافارقة بأنهم آكلي لحوم بشر بل دار النقاش حول كيفية تصدير هذه الأفكار للأطفال.





تأتي هذه الخطوة انتصارا لمطالب المظاهرات الأمريكية لذوي البشرة السمراء، والتي تحمل شعار (حياة السود أهم) لوقف العنصرية وحصول ذوي البشرة السمراء على حقوقهم الاجتماعية كاملة.