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سيارات

فورمولا1 تعلن عن حالتي إصابة بـ كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت إدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا1 عن اكتشاف أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في موسم 2020 الذي انطلق في الخامس من شهر يوليو. 


وقالت فورمولا1 انها أجرت 4 آلاف و992 مسحة للكشف عن فيروس كورونا على السائقين والمسؤولين وباقي أعضاء الفرق بداية من 10 وحتى 16 من يوليو الجاري، موضحة أن الحالتين لم تشاركا في السباق الذي أقيم في النمسا يوم 12 من يوليو الجاري.


وأكدت فورمولا 1 عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " إنها قامت بعزل الحالتين وتتابع المخالطين. 


ولكن فورمولا1 لم تكشف حتى الآن عن هوية المصابين أو حتى عن الفرق التي توجد بها إصابات بفيروس كورونا حتى الآن واكتفت بالبيان فقط المنشور على صفحتها الرسمية. 

موسم فومولا1 لعام 2020 انطلق في الخامس من شهر يوليو الجاري بدون جمهور ووسط إجراءات أمنية ووقائية كبيرة لحماية الفرق المشاركة من الإصابة بفيروس كورونا.
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