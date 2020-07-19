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منوعات

لن تدق الأجراس .. حرمان ميجان ماركل من الاحتفال بعيد ميلادها على الطريقة الملكية

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:31 ص
هاري وميجان ماركل
هاري وميجان ماركل
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أماني إبراهيم
لن يتم الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل، الشهر القادم، على الطريقة الملكية، على عكس باقي أفراد العائلة المالكة البريطانية.


ووفقا لصحيفة صن البريطانية، يتم الاحتفال بأعياد ميلاد أعضاء العائلة المالكة البريطانية من خلال دق أجراس دير وستمنستر، بعد تخليها عن دورها الملكي هي وزوجها هاري.


قال المسؤولون في الدير، إن الأجراس تدق عادة لكبار أعضاء العائلة المالكة، على الرغم من أن هاري ترتيبه السادس في قائمة العرش، إلا أن الأجراس لن تدق للاحتفال بأعياد ميلاد عائلته.


وقال متحدث باسم الدير : "عادة ما يتم دق الاجراس للاحتفال بأعياد ميلاد كبار العائلة المالكة ولكن هاري رفض أن يكون عضوا في العائلة"، متابعا أنه استبدل أسرته بميجان الذي يكافح حاليا من أجل العثور على مكانه في الولايات المتحدة.


وقال المصور الملكي آرثر إدواردز (79 عاما) أن ميجان لم تنوي العيش في المملكة المتحدة بعد الزواج من هاري، مضيفا أنهم أرادوا جذب الأضواء إليهما منذ بداية الزواج، وعلى الرغم من  أن آرثر هو مصور هاري منذ طفولته إلا أنه قاطعه ولم يتحدث معه منذ أكثر من عام.
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