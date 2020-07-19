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منوعات

دراسة علمية .. آثار جائحة كورونا تؤثر على البشر إلى الأبد

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:30 ص
سيدة مصابة باكتئاب
سيدة مصابة باكتئاب
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أماني إبراهيم
توصلت دراسة جديدة إلى تأثير آخر لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو التأثير على الحالة النفسية للبشر بشكل كبير واحتمالية إصابتهم بالاكتئاب.

وفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، فإن كل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا أثرت على 9 أشخاص على الأقل من المقربين منه، وعلى سبيل المثال إذا تم تطبيق هذا التقدير المبدئي فـ سيتضح إصابة عدد كبير جدا بحالة نفسية سيئة.

تقول عالمة الاجتماع إميلي سميث من جامعة جنوب كاليفورنيا، إن أكثر من مليون أمريكي سيواجهون أزمة نفسية مستمرة إلى الابد بسبب أزمة كورونا.

وفي غضون أشهر قليلة فقط، عانى أكثر من مليون أمريكي من خسارة لا يمكن تعويضها، الأمر الذي تركهم مصابون بصدمات نفسية، وقد يصاحبهم عواقب صحية واقتصادية طويلة الأمد تؤثر على أنفسهم وعلى المقربين منهم.

وأظهرت دراسة سابقة أن الوفاة غير المتوقعة لشخص عزيز يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب الشديد، واضطرابات نفسية، مثل اضطراب ما بعد الصدمة، الإصابة بامراض القلب والأوعية الدموية.

ويقول عالم الاجتماع أشتون فيرديري، أن نتائج الدراسة شملت تأثير كورونا على البشر والذي سيكون ممتدا وكبيرا، وسيتأثر به كل الأعمار. 
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