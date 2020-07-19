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منوعات

تحدث كل 75 عاما.. الأرض تشهد مرور مذنب باللون الأزرق أو الأخضر

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:28 ص
صدى البلد
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أماني إبراهيم
يستعد البشر لحدث كوني لم يحدث منذ تسعينات القرن الماضي، وهو مرور مذنب مضئ يظهر بالعين المجردة في نصف الكرة الشمالي.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، فالمذنب Neowise لم يظهر منذ منتصف القرن الماضي، ويستغرق حوالي 75 عاما للعودة إلى نفس الموقع بالقرب من الأرض، مما يعني أن كل شخص لا يملك فرصة رؤيته مرتين خلال حياته.

وسيظهر المذنب بشكل ملون وريما تكون الألوان خضراء أو زرقاء، ويتوقف ذلك على نوع الغاز المشحون الذي ينتج عن المذنب، والتي يتم توجيهها بواسطة المجال المغناطيسي للشمس والرياح الشمسية.

ويقدر حجم المذنب بمقياس 1.4 وسيقترب من الأرض في 22 يوليو، وسيكون في أوضح شكل له في نصف الكرة الشمالي.

ويواجه البعض صعوبة حاليا في رصد ومراقبة المذنبات أو أي حدث كوني بالعين المجردة بسبب التلوث.
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