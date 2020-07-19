أخبار الفن .. المهن التمثيلية تتضامن مع عبد الرحمن أبو زهرة .. ورسالة جديدة من أميتاب باتشان بعد إصابته بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها.





رسالة جديدة من العالمي أميتاب باتشان بعد إصابته بـ كورونا

حرص النجم العالمي أميتاب باتشان على نشر رسالة جديدة لجمهوره بعد إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد، وشكرهم على دعمهم الكبير له.







المهن التمثيلية تتضامن مع عبد الرحمن أبو زهرة: لن نقبل بإهانة رموز مصر

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بيانا أعلنت فيه عن رفضها التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة..





العرض الأول .. روتانا سينما تهدي مشاهديها فيلم بيكيا أول أيام عيد الأضحى

أعلنت قناة روتانا سينما عن عرض فيلم "بيكا" مساء الخميس ٣٠ يوليو الساعة العاشرة مساء، أول أيام عيد الأضحى المبارك في عرضه الأول على الفضائيات العربية.





أسرة رجاء الجداوى توجه الشكر لأمراء وشيوخ الدول العربية .. شاهد

نشرت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" منشورا يوجهون الشكر للشيوخ وأمراء الدول العربية والإسلامية وسفراء الدول الأجنبية والعربية وذلك لتقديم واجب العزاء.





تفسير خاطئ .. كندة علوش تعتذر عن منشور حذف اسم فلسطين من خرائط جوجل

اعتذرت كندة علوش عن أحد منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهمه الجمهور بشكل خاطئ.