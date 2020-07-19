AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: انخفاض عدد إصابات كورونا دليل على نجاح خطة محاصرة الوباء

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:56 ص
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد عثمان
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أكد أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، أن انخفاض أعداد الاصابة بفيروس كورونا الفترة الماضية وطوال الأسبوعين الماضيين يعكس عدة أمور هامة في مقدمتها زيادة الوعي لدى ملايين المصريين بخطورة الفيروس والالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات الحماية الاجتماعية، مثل ارتداء الكمامات وتعزيز التباعد الاجتماعي وغيرها، كما يؤكد بدون مواربة نجاح خطة الدولة في محاصرة كورونا وتدني الإصابة به.


ونوه إلى وجود أسّرة للعزل الصحي في المستشفيات بعد انخفاض عدد الإصابات.


وشدد رشاد على أن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا يعيد فتح الاقتصاد من جديد مرة ثانية ويجدد النشاط الاقتصادي بكل قوة، لافتا إلى أن فيروس كورونا أخطر ما يهدد للاقتصاد العالمي خلال عام 2020 والخسائر مروعة، ولذلك فالنجاة منه ومحاصرته مكسب بشري واقتصادي.


 وقال عثمان إن انخفاض الإصابات بكورونا يؤكد من جديد، إن خطة مصر في التعامل مع الفيروس كانت حكيمة وقوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متى يتوقف عداد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة؟.. عضو بـ الاستشاري الأمريكي يرد.. فيديو

وزير التعليم العالي: مصر تسجل 40 ألف إصابة بكورونا خلال يوليو.. وبرلمانيون: تراجع أعداد الإصابات اليومية بعد عيد الفطر ولن تصل للصفر.. ومطالب بإطلاق حملات توعية عن أخطار الوباء

بسبب كورونا.. برلمانية تطالب بإطلاق حملات للتوعية بأخطار النزول من البيت فى عيد الفطر

قفزة فى إصابات كورونا فى مصر.. نواب: استهتار المواطنين خطر يزيد من معدلات انتشار المرض..على الحكومة تفعيل إجراءاتها الاحترازية لمواجهة الفيروس..ونتوقع انخفاضا تدريجيا فى الأعداد خلال الفترة القادمة

بعد زيادة الإصابات إلى 1127 حالة..هل تتراجع الحكومة عن خطة التعايش مع كورونا في 15 يونيو؟

عبر غرفة عمليات المحافظة.. محافظ بورسعيد يتابع آخر المستجدات حول فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أدعية قبل النوم تغفر الذنوب وتفرج الكروب

إسماعيل يوسف: أقنعت شريف إكرامي بالتوقيع للجونة

تسريبات تكشف سعر وحجم ساعة سامسونج Galaxy Watch 3 الذكية.. صور

قصة نجاح 4 شباب حولوا هوايتهم من الصيد اليدوي إلى مشروع للأسماك..تفاصيل

وفاة معلق رياضي كبير بعد معاناة مع المرض

الأمن يضبط شخصا تعدى على ابنته بالضرب فى القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسكين الألم.. تعرف على فوائد القرنفل

عماد متعب يلفت الأنظار بملابس كاجوال على الموضة

بكاش مايوه .. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة