برلماني: انخفاض عدد إصابات كورونا دليل على نجاح خطة محاصرة الوباء

أكد أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، أن انخفاض أعداد الاصابة بفيروس كورونا الفترة الماضية وطوال الأسبوعين الماضيين يعكس عدة أمور هامة في مقدمتها زيادة الوعي لدى ملايين المصريين بخطورة الفيروس والالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات الحماية الاجتماعية، مثل ارتداء الكمامات وتعزيز التباعد الاجتماعي وغيرها، كما يؤكد بدون مواربة نجاح خطة الدولة في محاصرة كورونا وتدني الإصابة به.









ونوه إلى وجود أسّرة للعزل الصحي في المستشفيات بعد انخفاض عدد الإصابات.









وشدد رشاد على أن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا يعيد فتح الاقتصاد من جديد مرة ثانية ويجدد النشاط الاقتصادي بكل قوة، لافتا إلى أن فيروس كورونا أخطر ما يهدد للاقتصاد العالمي خلال عام 2020 والخسائر مروعة، ولذلك فالنجاة منه ومحاصرته مكسب بشري واقتصادي.









وقال عثمان إن انخفاض الإصابات بكورونا يؤكد من جديد، إن خطة مصر في التعامل مع الفيروس كانت حكيمة وقوية.