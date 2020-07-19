أخبار العلوم والتكنولوجيا .. جريمة تهز السعودية بسبب ألعاب الفيديو .. ذبح 4 فتيات وشنق شقيقهن.. وتويتر يؤكد سرقة بيانات شخصية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
كشفت تسريبات جديدة عدة صور وبيانات عن شكل وتصميم وأحجام ساعة سامسونج الجديدة 3 Galaxy Watch، والتى ستقوم سامسونج بإصدارها يوم 5 أغسطس القادم مع عدد منتجاتها الأخرى مثل سماعات Galaxy Buds Live .
استمرارا لحملة المقاطعة الكبرى التى تشهدها شركة فيسبوك Facebook من مقاطعة أكبر الشركات العالمية لها، وسحب إعلاناتها من على المنصة، قررت شركة ديزنى عملاق صناعة الأفلام والترفيه الأمريكية، الانضمام للحملة ومقاطعة فيسبوك بسبب تزايد خطاب الكراهية.
ظهرت تسريبات جديدة تكشف صورة لأول مرة لهاتف سامسونج Samsung Galaxy Note 20 ، القادم على شكل GIF بزاوية 360 درجة، حيث تظهر الصورة الهاتف، الذى ستصدره سامسونج في 5 أغسطس القادم، من جميع الجهات.
أعلنت شركة جوجل Google عن إجراء تغيير جذرى في سياستها الإعلانية، حيث ستقوم بحظر جميع المواقع والمنصات التى تدعم نظريات المؤامرة المتعلقة بفيروس كورونا ومنعها من تحقيق أى أرباح على منصتها.
نشر موقع تويتر Twitter بيانا قال فيه إن مجموعة الهاكرز الذين اخترقوا حسابات عدد من كبار الشخصيات العامة العالمية بما فيهم الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، وأغنى شخص في العالم، جيف بيزوس، تمكنوا من سرقة البيانات الشخصية بالكامل لحوالى 8 مستخدمين.
يعد موقع يوتيوب YouTube المملوك لشركة جوجل أكبر موقع للفيديوهات وعرضها بشكل مجانى، ويتيح الفرصة أمام أى مستخدم للقيام بإنشاء قناة خاصة لعرض وترويج فيديوهاته الشخصية طبقا للمحتوى الذى يريد عرضه أماما الجمهور.
كشفت تسريبات جديدة، شكل ومواصفات سماعات سامسونج اللاسلكية القادمة Samsung Galaxy Buds Live، والتى تشبه حبات الفاصوليا والتى من المقرر أن تصدرها شركة سامسونج في 5 أغسطس القادم مع هواتف Galaxy Note 20 .
قامت مجموعة من الباحثين في جامعة دالهاوسي Dalhousie في كندا، بتطوير تطبيق للهواتف الذكية يتتبع الصحة العقلية للشخص بناءً على كيفية استخدامه لهاتفه، ويعتمد التطبيق على مراقبة تصرفات الأشخاص من خلال ممارستهم للأنشطة.
تستعد شركة سامسونج Samsung، لإقامة حدثها السنوي التي تعلن فيها عن سلسلة هواتف Note20، ومن المقرر أن تقيم الشركة الكورية الجنوبية حدثها القادم المسمى Galaxy Unpacked 2020، في يوم 5 أغسطس القادم، ولكن هذا العام بشكل مختلف حيث سيقام الحدث افتراضيا عبر شبكة الإنترنت نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد.
لم يكن لأحد أن يتخيل أن ألعاب فيديو للتسلية يلعبها أغلب الأطفال والمراهقون، في جميع أنحاء العالم، عن شخصيات ومعارك وهمية وخيالية؛ ستؤثر عليهم نفسيا لدرجة فصلهم عن الواقع، ليعيشوا أحداث اللعبة وكأنها جزء من الحقيقة لتجعلهم يرتكبون جرائم مثل القتل أو التعذيب أو حتى تؤدى بهم إلى الانتحار.
أعلنت شركة ريلمي Realme، أمس، عن إصدار جديد من هاتفها الأحدث Realme X2، في الهند ولكنها من تكشف عن التفاصيل الخاصة بالسعر الذي سيطرح به الهاتف في الأسواق.
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريرا قالت فيه أن الأشخاص المتورطين فى اختراق الأنظمة الداخلية لمنصة تويتر مساء الأربعاء الماضي، عبارة عن أربعة زملاء شباب لا صلة لهم بمجموعات الهاكرز الدولية المنظمة أو الحكومات، حيث بدأ الهجوم، برسالة مرحة بين المتسللين على منصة Discord، للاستيلاء على بعض المنصات الأكثر شهرة وحساسية.