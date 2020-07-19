أخبار العلوم والتكنولوجيا .. جريمة تهز السعودية بسبب ألعاب الفيديو .. ذبح 4 فتيات وشنق شقيقهن.. وتويتر يؤكد سرقة بيانات شخصية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.





تسريبات تكشف سعر وحجم ساعة سامسونج Galaxy Watch 3 الذكية.. صور

كشفت تسريبات جديدة عدة صور وبيانات عن شكل وتصميم وأحجام ساعة سامسونج الجديدة 3 Galaxy Watch، والتى ستقوم سامسونج بإصدارها يوم 5 أغسطس القادم مع عدد منتجاتها الأخرى مثل سماعات Galaxy Buds Live .





أكبر ضربة لـ فيسبوك.. ديزنى تنضم لحملة المقاطعة الكبرى بسبب خطاب الكراهية

استمرارا لحملة المقاطعة الكبرى التى تشهدها شركة فيسبوك Facebook من مقاطعة أكبر الشركات العالمية لها، وسحب إعلاناتها من على المنصة، قررت شركة ديزنى عملاق صناعة الأفلام والترفيه الأمريكية، الانضمام للحملة ومقاطعة فيسبوك بسبب تزايد خطاب الكراهية.









جوجل تحرم المواقع المضللة بشأن كورونا من تحقيق أرباح

أعلنت شركة جوجل Google عن إجراء تغيير جذرى في سياستها الإعلانية، حيث ستقوم بحظر جميع المواقع والمنصات التى تدعم نظريات المؤامرة المتعلقة بفيروس كورونا ومنعها من تحقيق أى أرباح على منصتها.





أكبر عملية اختراق .. تويتر يؤكد سرقة البيانات الشخصية لـ 8 مستخدمين

نشر موقع تويتر Twitter بيانا قال فيه إن مجموعة الهاكرز الذين اخترقوا حسابات عدد من كبار الشخصيات العامة العالمية بما فيهم الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، وأغنى شخص في العالم، جيف بيزوس، تمكنوا من سرقة البيانات الشخصية بالكامل لحوالى 8 مستخدمين.





بعد حصول محمد رمضان عليه.. ما هو الدرع الماسي من يوتيوب وكيف تحصل عليه

يعد موقع يوتيوب YouTube المملوك لشركة جوجل أكبر موقع للفيديوهات وعرضها بشكل مجانى، ويتيح الفرصة أمام أى مستخدم للقيام بإنشاء قناة خاصة لعرض وترويج فيديوهاته الشخصية طبقا للمحتوى الذى يريد عرضه أماما الجمهور.





شاهد.. أول فيديو ترويجى لسماعات سامسونج Galaxy Buds Live

كشفت تسريبات جديدة، شكل ومواصفات سماعات سامسونج اللاسلكية القادمة Samsung Galaxy Buds Live ، والتى تشبه حبات الفاصوليا والتى من المقرر أن تصدرها شركة سامسونج في 5 أغسطس القادم مع هواتف Galaxy Note 20 .









ما المنتظر أن تعلن عنه سامسونج في حدث Galaxy Unpacked 2020 القادم

تستعد شركة سامسونج Samsung ، لإقامة حدثها السنوي التي تعلن فيها عن سلسلة هواتف Note20، ومن المقرر أن تقيم الشركة الكورية الجنوبية حدثها القادم المسمى Galaxy Unpacked 2020، في يوم 5 أغسطس القادم، ولكن هذا العام بشكل مختلف حيث سيقام الحدث افتراضيا عبر شبكة الإنترنت نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد.



جريمة تهز السعودية بسبب ألعاب الفيديو.. موت 4 فتيات ذبحا بالسكين وشنق شقيقهن

لم يكن لأحد أن يتخيل أن ألعاب فيديو للتسلية يلعبها أغلب الأطفال والمراهقون، في جميع أنحاء العالم، عن شخصيات ومعارك وهمية وخيالية؛ ستؤثر عليهم نفسيا لدرجة فصلهم عن الواقع، ليعيشوا أحداث اللعبة وكأنها جزء من الحقيقة لتجعلهم يرتكبون جرائم مثل القتل أو التعذيب أو حتى تؤدى بهم إلى الانتحار.





ريلمي تطلق إصدارا جديدا من هاتف Realme X2.. فيديو

أعلنت شركة ريلمي Realme ، أمس، عن إصدار جديد من هاتفها الأحدث Realme X2، في الهند ولكنها من تكشف عن التفاصيل الخاصة بالسعر الذي سيطرح به الهاتف في الأسواق.





نيويورك تايمز.. هاكرز تويتر أشخاص عاديين

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريرا قالت فيه أن الأشخاص المتورطين فى اختراق الأنظمة الداخلية لمنصة تويتر مساء الأربعاء الماضي، عبارة عن أربعة زملاء شباب لا صلة لهم بمجموعات الهاكرز الدولية المنظمة أو الحكومات، حيث بدأ الهجوم، برسالة مرحة بين المتسللين على منصة Discord، للاستيلاء على بعض المنصات الأكثر شهرة وحساسية.



